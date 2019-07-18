Çevreci kimliğiyle her fırsatta ön plana çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın sabah saat 09.00’da İzmit Yürüyüş Yolu’nda daire müdürleri ve vatandaşlarla birlikte çöp toplayacak. İzmit Yürüyüş Yolu Merkez Bankası önünden başlayarak bölgede temizlik kampanyası yapılacak olup, temiz bir çevre için farkındalık yaratılacak. Başkan Hürriyet yapılacak olan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
Bugün 17:42 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:44 TSİ
Hürriyet, çöp toplayacak
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın sabah İzmit Yürüyüş Yolu’nda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için vatandaşlarla beraber çöp toplayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz