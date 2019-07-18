Hürriyet, çöp toplayacak

Çevreci kimliğiyle her fırsatta ön plana çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın sabah saat 09.00’da İzmit Yürüyüş Yolu’nda daire müdürleri ve vatandaşlarla birlikte çöp toplayacak. İzmit Yürüyüş Yolu Merkez Bankası önünden başlayarak bölgede temizlik kampanyası yapılacak olup, temiz bir çevre için farkındalık yaratılacak. Başkan Hürriyet yapılacak olan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.