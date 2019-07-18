AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, teşkilatın yeni icra kurulunu belirledi. İzmit İlçe Teşkilatının yeni icra kurulu bu akşam yapılan yürütme kurulu toplantısıyla birlikte
açıklandı.
İŞTE YENİ İCRA
İlçe Başkanı: Ali Güney
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Turgay Aydıner
Teşkilat Başkanı: Murat Ergelen
Seçim İşleri Başkanı: Ertuğrul Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı: Selim Ordu
Sosyal Politikalar Başkanı: Yusuf Taşer
Yerel Yönetimler Başkanı: Yusuf Yıldız
Ekonomi İşler Başkanı: Sami Ataman
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İsmail Özdemir
Mali ve İdari İşler Başkanı: Abdullah Saburlu
İlçe Sekreteri: Bülent Durmuş
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Atatürk ün resimi nerde!! Bayragın altında ki mi? O ise boyutu neden ufak? Siz ne biçim insanlarsınız şu anda var olmanızın ilk nedeni allah ikinci nedeni Atatürk!! Yazıklar olsun size
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