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Dün 20:37 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:20 TSİ

AKP'de icra kurulu belli oldu

AKP İzmit İlçe Teşkilatında yeni icra kurulu belirlendi.
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AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, teşkilatın yeni icra kurulunu belirledi. İzmit İlçe Teşkilatının yeni icra kurulu bu akşam yapılan yürütme kurulu toplantısıyla birlikte
açıklandı.

İŞTE YENİ İCRA

İlçe Başkanı: Ali Güney

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Turgay Aydıner

Teşkilat Başkanı: Murat Ergelen

Seçim İşleri Başkanı: Ertuğrul Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Selim Ordu

Sosyal Politikalar Başkanı: Yusuf Taşer

Yerel Yönetimler Başkanı: Yusuf Yıldız

Ekonomi İşler Başkanı: Sami Ataman

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İsmail Özdemir

Mali ve İdari İşler Başkanı: Abdullah Saburlu

İlçe Sekreteri: Bülent Durmuş

Dün 20:37 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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İzmitli - Atatürk ün resimi nerde!! Bayragın altında ki mi? O ise boyutu neden ufak? Siz ne biçim insanlarsınız şu anda var olmanızın ilk nedeni allah ikinci nedeni Atatürk!! Yazıklar olsun size

Yanıtla . 0Beğen 19 Temmuz 09:44

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