Bugün 08:57 TSİ - Asayiş

Uyuşturucu çetesinin lideri yakalandı

Kocaeli'de 107 kilo eroin ve 11 kilo 200 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili olarak 8 kişi tutuklanırken, örgütün lideri konumundaki A.K. de yakalandı.