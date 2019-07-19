Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay süren takibin ardından 17 Ocak günü düzenlediği operasyonla 107 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 5’i İran vatandaşı 7 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında 24 Nisan günü kargo aracına verilmiş çeyiz sandığı içerisine zulalanmış 11 kilo 200 gram kokain ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Örgütün lideri pozisyonundaki A.K. ise Salı günü Hakkari Yüksekova’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.
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Uyuşturucu çetesinin lideri yakalandı
Kocaeli'de 107 kilo eroin ve 11 kilo 200 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili olarak 8 kişi tutuklanırken, örgütün lideri konumundaki A.K. de yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz