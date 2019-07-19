Alınan bilgi ve iddialara göre İlyas Yazgan (43) önceki akşam yakınlarıyla oturup çay içti ve sohbet etti. Daha sonra eve giden İlyas Yazgan, geçirdiği bunalım sonrasında kendisini iple asarak canına kıydı. Yakınları tarafından bulunan İlyas Yazgan, morgda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İlyas Yazgan’ın 3 çocuk babası olduğu ve bir süredir de işsiz kaldığı öğrenildi.
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Bunalım geçirdi, kendini astı
Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde bunalıma giren 3 çocuk babası şahıs, akrabalarıyla konuşup dertleştikten sonra eve giderek kendisini astı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz