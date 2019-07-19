Bunalım geçirdi, kendini astı

Alınan bilgi ve iddialara göre İlyas Yazgan (43) önceki akşam yakınlarıyla oturup çay içti ve sohbet etti. Daha sonra eve giden İlyas Yazgan, geçirdiği bunalım sonrasında kendisini iple asarak canına kıydı. Yakınları tarafından bulunan İlyas Yazgan, morgda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İlyas Yazgan’ın 3 çocuk babası olduğu ve bir süredir de işsiz kaldığı öğrenildi.