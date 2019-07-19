Türkiye’ye örnek proje için imzalar atıldı

Gölcük Belediyesi, ‘Gölcük Vizyon 2023’ projesi kapsamında Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile protokol imzaladı. Ford Otosan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki ve çok sayıda akademisyen katıldı. Türkiye’ye örnek olacak protokol, 1’inci Dönem Bilimsel Araştırma projelerini kapsıyor. Protokolde yer alan projelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İŞBİRLİĞİ UMARIM DEVAM EDER

Programda ilk olarak konuşan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Doktor Metin Şentürk, “9 yıldır süren işbirliği umarım daha uzun yıllar devam eder. Gölcüklüler olarak değerli başkanımıza ve rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. İmzalanan bu protokolle gelecek günlere Gölcük’ümüz daha güzel günlere kavuşacaktır” diye konuştu.

HEYECAN VERİCİ BİR PROJE

Şentürk’ün ardından konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bugün Gölcük açısından çok önemli bir gün. 9 yıldır işbirliğiyle devam eden sürece bende kent konseyi üyesi olarak katkı vermek durumundaydım. Şimdi Gölcük Belediye Başkanı olarak projelere destek vermekten mutluluk duyuyorum. Heyecan verici bir projeler. Akademisyenlerimizin de bu projenin içerisinde yer alması Gölcük açısından büyük şans. Türkiye’ye örnek olan bu projeden dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Programda son olarak söz alan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ise, “Biz bu Gölcük 2023 projesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu topraklarda biriken kültürün insanlara ulaştırılması noktasında belediyelerin ve üniversitelerin sorumlulukları var. Bu tarz çalışmalar Türkiye’de çok az yerde yapılıyor. Akademisyenlerimiz deneyimli. Bizler sadece koordinasyon sağlıyoruz. Biz durmak yok yola devam diyoruz. Yerel yönetimlerle işbirliğine devam edeceğiz” dedi. Selin BECER