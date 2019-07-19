Şekercan - Yazık çok yazık 1 yılda 3 kere fahiş zam, sanki ülkede yurt dışından gelen telefonlar ile rekabet edecek kalitede telefon varmış gibi abuk subuk bir zam ,madem paran var al sana , minnet etmek için önce süründürmek istiyorlar demek ki.