Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cep telefonu maktu harç oranı yüzde 300 artmış oldu.
KASIM 2018'DE 170 LİRADAN 500 LİRAYA ÇIKARILMIŞTI
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. DHA
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Yorumlar
(3 )
Şekercan - Yazık çok yazık 1 yılda 3 kere fahiş zam, sanki ülkede yurt dışından gelen telefonlar ile rekabet edecek kalitede telefon varmış gibi abuk subuk bir zam ,madem paran var al sana , minnet etmek için önce süründürmek istiyorlar demek ki.
Emre Meşe - yurt dışı çıkış harcından sonra bundan medet umar hale geldi ülke yazık
Gölcüklü - Durum işçi ve emekli maaşlarına gelince bu zam oranlarını yapmıyor/yaptırmıyor ama tayyip efendi...
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