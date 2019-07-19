Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:43 TSİ- Spor G: Bugün 09:44 TSİ

John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı

Bordo-mavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.
John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı. Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. 88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough'da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Bugün 09:43 TSİ AA Ankara- Spor

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

    Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
    Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor mask
    Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor
    Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak mask
    Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
    Yeşilyurt’a Özkan’dan tam destek mask
    Yeşilyurt’a Özkan’dan tam destek
    Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi mask
    Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi
    Kartepe Kulüpler Birliği toplandı mask
    Kartepe Kulüpler Birliği toplandı
    Çayırova’da Muhammet, Yeşilkaya dönemi mask
    Çayırova’da Muhammet, Yeşilkaya dönemi
    BEĞEN 25 B
    TAKİP ET 3 B
    Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
    Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
    "Söylenenler kabul edilemez" mask
    "Söylenenler kabul edilemez"
    Tersane işçileri iş bıraktı! mask
    Tersane işçileri iş bıraktı!
    Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
    Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
    Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
    Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
    İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
    İzmit Belediyesi'nde yeni atama

    GALERİ

    3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
    3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
    Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
    Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
    Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
    Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
    Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
    Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
    Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
    Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
    Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
    Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
    BEĞEN 25 B
    TAKİP ET 3 B

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL