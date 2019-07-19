Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı. Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. 88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough'da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bugün 09:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 09:44 TSİ
John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı
Bordo-mavili ekibin Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz