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11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi mask
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bugün 09:47 TSİ AA - Siyaset

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