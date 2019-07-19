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Bugün 09:52 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:20 TSİ

Pompada iki indirim birden

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Buna bağlı olarak benzinin litre fiyatında bu gece 11 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorinde de hafta başında çift haneli bir indirim gündemde.
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Türkiye’de, akaryakıt pompa satış fiyatları; Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda geçerli ürün (benzin ve motorin) fiyatlarına göre belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan değişim, pompaya bazen zam bazen de indirim olarak yansıyor. Akaryakıtta fiyat artışları, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

HIZLA DÜŞTÜ

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, dünya genelinde yaşanan gerginliklerin etkisiyle artmıştı. Dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmişti. Bu nedenle
benzin ve motorine zam yapılmıştı. Son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatları düşüşe geçti. Benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. Dolar kuru da gevşedi.

DEVLETİN ÖTV'DEN ALACAĞI BULUNUYOR

Bu çerçevede benzinde 22 kuruş dolayında bir indirim gündeme geldi. Ancak, devletin “eşel mobil” sistemi kapsamında ÖTV’den 9.5 kuruş alacağı bulunuyor. Bu tutar,
KDV’siyle birlikte 11 kuruşa çıkıyor. Kalan 11 kuruşun indirim olarak bugün pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Peki, motorinde durum ne? Motorinde de benzer bir gelişme söz konusu. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşüyor. Motorinde de en geç hafta başında çift haneli tutarlarda indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kaynak: Habertürk

Bugün 09:52 TSİ - Ekonomi

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