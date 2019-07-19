Tavşantepe geleceğe umutla bakıyor

Tavşantepe Kulübü, alt yapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Cihan Özkul yönetiminde tüm branşlarda eğitim veren kulüp, öncelikle mahalle gençlerine, daha sonra da çevredeki gençlere kapılarını açtı. U-11 takımı aralıksız olarak özel maçlara ve çalışmalara devam ederken Özkul “Biz mahallemiz gençlerine hizmet için kolları sıvadık. Bu yolda taviz vermeden devam ediyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bize güvene velilerimizin çocukları bize emanettir” dedi.