Voleybolcular şehitleri andı

PANKART AÇTILAR
Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan yönetimindeki yaz spor okullarına ilgi sevindiriyor. Geleceğin yıldız adaylarını yetiştiren eğitmenler, haftanın her günü çalışma uyguluyorlar. Okulların tatile girmesi de çalışmaların verimini artırdı. Öğrenciler hem tatil yapıyor, hem eğleniyor ve hem de spor yaparak dinç kalıyor, kariyerlerini yükseltiyor. Voleybol derslerindeki öğrenciler, Sarımeşe’de bulunan Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki antrenmanında, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri’ni anarak, çalışmalarına devam etti. Etkinliğe bizzat Arutan da katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz