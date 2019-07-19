Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak sürüyor. Sıcak yaz günlerine rağmen ara vermeyen pehlivan adayları, uluslar arası derece yapan ağabeylerinin izinden gidiyor. Saha ve minder çalışmalarını bir arada yürüten sporcular, ata sporunun devamı için ter döküyor. Veliler de çalışmalara ilgi gösteriyor.
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Güreşçiler yarınlara hazırlanıyor
Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz