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Güreşçiler yarınlara hazırlanıyor

Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak sürüyor.
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Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri Ömer Çubukçu, Gölcük Belediyespor antrenörlerinden Yusuf Yüksel, Rüstem Çavdar, Yusuf Tatlı ve Uğur Taşdan yönetiminde yapılan güreş antrenmanları aralıksız olarak sürüyor. Sıcak yaz günlerine rağmen ara vermeyen pehlivan adayları, uluslar arası derece yapan ağabeylerinin izinden gidiyor. Saha ve minder çalışmalarını bir arada yürüten sporcular, ata sporunun devamı için ter döküyor. Veliler de çalışmalara ilgi gösteriyor.

Bugün 10:07 TSİ - Spor

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