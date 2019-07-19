Potada üretim aralıksız devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları bünyesindeki basketbol derslerinin bir bölümü de Kartepe’de sürüyor. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki antrenmanlara ilgi memnuniyet veriyor. Bu arada voleybolcular gibi basketbolcular da, 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anarak, idmana başladı ve duygusal bir ortam oluştu.