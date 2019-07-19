Atıcılar, Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndü. Şampiyonada Kağıtsporlu atıcılar 5 madalya kazandı. Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupasında, Yıldız Bayanlar kategorisinde Nisanur Aydemir şampiyon olmayı başardı. Büyük erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tuncer, Büyük Bayanlar kategorisinde Serdağ Saadet Kandıra ve Genç Erkekler kategorisinde Süleyman Güvercin ise üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı. Aynı tarihlerde Bursa’da yapılan Atıcılık Skeet müsabakalarında ise Yıldız Erkeklerde Süha Güray gümüş madalyayı boynuna taktı. Turnuvalarda başarı elde eden sporculara ödülleri protokol tarafında verildi.
Bugün 10:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:09 TSİ
Atıcılarımız Konya ve Bursa’dan madalyalarla döndü
Atıcılar, Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz