Kartepe Kulüpler Birliği haftalık toplantısını başkan Mevlüt Ağra yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantının ana gündeminde dün başlayan Kartepe Turnuvası’ndaki hazırlıkların gözden geçirilmesiydi. Ayrıca kulüplerin sorunları da masaya yatırıldı. Bununla ilgili ziyaretlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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Kartepe Kulüpler Birliği toplandı
Kartepe Kulüpler Birliği haftalık toplantısını başkan Mevlüt Ağra yönetiminde gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz