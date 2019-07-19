Kartepe Kulüpler Birliği toplandı

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Kartepe Kulüpler Birliği haftalık toplantısını başkan Mevlüt Ağra yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantının ana gündeminde dün başlayan Kartepe Turnuvası’ndaki hazırlıkların gözden geçirilmesiydi. Ayrıca kulüplerin sorunları da masaya yatırıldı. Bununla ilgili ziyaretlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.