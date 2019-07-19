Yıllar önce eski belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından organize edilen ve yoğun ilgi gören Basın Ligi Turnuvası için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bir ön araştırma yapılmasını istedi. Turnuvanın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa bir ön çalışma yaparak rapor hazırlayacak.
Bugün 10:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:10 TSİ
Mithat Ağa Basın Ligi için kolları sıvadı
Yıllar önce eski belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından organize edilen ve yoğun ilgi gören Basın Ligi Turnuvası için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bir ön araştırma yapılmasını istedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz