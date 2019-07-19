Mithat Ağa Basın Ligi için kolları sıvadı

Yıllar önce eski belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından organize edilen ve yoğun ilgi gören Basın Ligi Turnuvası için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bir ön araştırma yapılmasını istedi. Turnuvanın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa bir ön çalışma yaparak rapor hazırlayacak.