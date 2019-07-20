İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, bugün ve yarın seçme yapıyor. İzmit GB, alt yapısı için yeni yıldız adayları arıyor. Kulübün seçmelerine 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular katılabilecek. Seçmelere katılmak isteyen sporcuların, kıyafetleriyle birlikte, bugün 16.30’da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda hazır olmaları istendi. Saat 17.00’de başlayacak seçmelere katılmak isteyenler için detaylı bilgiler, 05335491219 numaralı telefondan alınabiliyor.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:11 TSİ
İzmit G.B.’de seçmeler bugün
İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, bugün ve yarın seçme yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz