İzmit G.B.’de seçmeler bugün

İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü, bugün ve yarın seçme yapıyor. İzmit GB, alt yapısı için yeni yıldız adayları arıyor. Kulübün seçmelerine 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular katılabilecek. Seçmelere katılmak isteyen sporcuların, kıyafetleriyle birlikte, bugün 16.30’da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda hazır olmaları istendi. Saat 17.00’de başlayacak seçmelere katılmak isteyenler için detaylı bilgiler, 05335491219 numaralı telefondan alınabiliyor.