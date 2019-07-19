Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:16 TSİ- Gündem G: Bugün 13:07 TSİ

Kayıkçılar, kıyı şeridini mesken edindi

İzmit Marina ve SEKA Park arasında kalan İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu sahil şeridinde yer alan kayıkçılar kanuna aykırı bir şekilde sahil şeridini kişisel mesken haline getiriyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Marina ve SEKA Park arasında kalan İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu sahil şeridinde yer alan kayıkçılar yaklaşık 3 yıl önce hem kıyı şeridinde yer alan bankları söktü hem de kıyı şeridini tel örgülerle çevirdi. Kayıkçılar bulundukları alanda kayıklarını bulundurmak için yıllık cüzi miktarlarda ücret ödüyor. Ancak kayıklarını bulundurmak için ücret ödedikleri alanı kanuna aykırı bir şekilde tel örgülerle kapatıyor ve orayı bir kişisel mesken haline getirmek amacıyla tahtalar ve çeşitli maddelerle sınırlıyor. Daha önce orada banklarda oturarak denizi izleyen vatandaşlar 3 yıldır adeta yarı açık cezaevinin içerisinden sahilde yürüyor.

KIYILAR HERKESİN HAKKI

Daha önce sahilde oturarak denizi izleyen vatandaşlar artık bankta oturmak bir yana yalnızca tel örgülerden denizi izlemeye çalışıyor. Vatandaşlar şehrin dokusuna zarar veren kıyı şeridinin düzenlenmesini bekliyor. Kıyı Kanunu 5’inci maddesine göre “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” 6’ncı maddeye göre ise “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” ibareleri yer alıyor.

Bugün 10:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Vatandasgarip - orası artık cıgrındna cıktı herkes derme catma bır kulube yaptı ıckı alemlerı hatta madde kuallanımaları otel seklınde kuallanmalar kadınlı alemler azıcık emnıyet arastırsa altın neler cıkacagaıana alem sasr ama nerde

Yanıtla . 0Beğen 19 Temmuz 15:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Hürriyet’in ilk projesi kreş olacak mask
Hürriyet’in ilk projesi kreş olacak
Yazlık Ilıca kiraya verilecek mask
Yazlık Ilıca kiraya verilecek
İzmit'te iş makinesi devrildi: 1 yaralı mask
İzmit'te iş makinesi devrildi: 1 yaralı
Hürriyet, çöp toplayacak mask
Hürriyet, çöp toplayacak
Organlarıyla 2 hastaya umut oldu mask
Organlarıyla 2 hastaya umut oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti

GALERİ

3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL