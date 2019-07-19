Kayıkçılar, kıyı şeridini mesken edindi

İzmit Marina ve SEKA Park arasında kalan İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu sahil şeridinde yer alan kayıkçılar yaklaşık 3 yıl önce hem kıyı şeridinde yer alan bankları söktü hem de kıyı şeridini tel örgülerle çevirdi. Kayıkçılar bulundukları alanda kayıklarını bulundurmak için yıllık cüzi miktarlarda ücret ödüyor. Ancak kayıklarını bulundurmak için ücret ödedikleri alanı kanuna aykırı bir şekilde tel örgülerle kapatıyor ve orayı bir kişisel mesken haline getirmek amacıyla tahtalar ve çeşitli maddelerle sınırlıyor. Daha önce orada banklarda oturarak denizi izleyen vatandaşlar 3 yıldır adeta yarı açık cezaevinin içerisinden sahilde yürüyor.

KIYILAR HERKESİN HAKKI

Daha önce sahilde oturarak denizi izleyen vatandaşlar artık bankta oturmak bir yana yalnızca tel örgülerden denizi izlemeye çalışıyor. Vatandaşlar şehrin dokusuna zarar veren kıyı şeridinin düzenlenmesini bekliyor. Kıyı Kanunu 5’inci maddesine göre “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” 6’ncı maddeye göre ise “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” ibareleri yer alıyor.