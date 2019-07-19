2019 YKS’de zirvenin adı değişmedi: BİLGİ KÖPRÜSÜ

İzmit Yenişehir Mahallesi Destanlı Sokakta faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, 2019 YKS’de yine büyük başarıya imza attı. Alanında uzman öğretmen kadrosu ve 12’şerli özel sınıflarda 632 saat ders ve biri gerçek prova olmak üzere 48 deneme sınavı gerçekleşen Bilgi Köprüsü, YKS Türkiye sıralamasında ilk 100’de 4 derece elde etti.

GEÇEN YILI İKİYE KATLADI

Geçen yılki başarısını adeta perçinleyen Bilgi Köprüsü, ilk binde 27, ilk 5 binde 77, ilk 10 binde 96, ilk 20 binde 173 ve ilk 30 binde 192 dereceye imza atarak geçen yılki başarı grafiğini bu alanda ikiye katladı. Türkiye sıralamasında ilimizi hep zirvede temsil eden Bilgi Köprüsü, daha ilk yılında ilk 100’de 3 derece yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Bilindiği gibi 2023 eğitim vizyonu kapsamında özel öğretim kurslarının faaliyetlerini sürdürmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı karar almıştı. Her yıl başarı çıtasını yükselten Bilgi Köprüsünde, önümüzdeki yıl YKS’deki hedefin 2019’un da üzerine çıkmak olduğu, çalışmaların şimdiden başladığı kaydedildi. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, üç yıldır üst üste gelen başarılar nedeniyle öğrencileri ve öğretmenleri kutladı. Bilgi Köprüsü’ne duydukları güvenden dolayı velilere teşekkür etti.