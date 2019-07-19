Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinden itibaren İzmit Yürüyüş Yolu’nda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için birim müdürleri ve vatandaşlarla beraber çöp topladı.

BU KENT HEPİMİZİN

Çöp toplama programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir farkındalığı yaratmak adına bir etkinlik düzenleyelim dedik. Vatandaşlara da çağrı yapalım dedik. Bu kent hepimizin. Daha temiz bir İzmit’i nasıl yaratabiliriz diye hep konuşup planlama yaptık. Toplumu da bu sorumluluğa çekmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Kapımızın önünü temiz tutmalıyız. Çöp toplamak vatandaşın görevi değil ama olur olmaz yerlere çöp atmamak vatandaşımızın görevi. Daha temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Halkımız bu konuda hassasiyet göstermezse çabamız boşa olur. Bütün halka çağrı yapıyorum. İzmit bizim, kent hepimizin. Gelin siz de toplumsal dayanışmaya katkı koyun. Temizlik kurallarına dikkat edin. Çevremize bir iyilik yapalım” dedi.

BÜYÜKAKIN’I ARAYIP RİCA ETTİM

Hürriyet, “Çalışmamızı Yürüyüş Yolu’nda yapmamızın nedeni burası İzmit’in en görünen ve en çok kullanılan yeri. Senelerdir Yürüyüş Yolu’nda bir taş bile değişmedi. Buranın bir an önce elden geçmesi gerek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı arayıp rica ettim. Gelin birlikte Yürüyüş Yolu’nun başından sonuna gezelim. Eksiklikleri tespit edelim. Burası Büyükşehir’in yetkisinde. Buranın taşlarını, çiçeğini değiştirmek istiyoruz dedim. Büyükakın, siz yapmayın biz yapacağız dedi biz de o yüzden bekliyoruz. Kendisiyle yürüyüş yolunda birlikte gezmek istiyorum. Ben de onun yükünü almak istiyorum. Eksiklikleri birlikte tespit edelim, biz ne yapabiliriz onu konuşalım. İzmit’i güzelleştirmek istiyoruz. Biran önce buranın bakımlı hale gelmesi gerekiyor” diye konuştu. Selin BECER