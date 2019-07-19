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Kiralık çay bahçesi! İşte ihale detayları...

Karamürsel Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 1 adet çay bahçesi ve iş yeri için ihale açtı.
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Karamürsel Belediyesi mülkiyeti kendisine ait  1 adet çay bahçesi ve iş yeri için ihale açtı. 30 Temmuz saat 10’da gerçekleşecek olan ihalenin detaylarını okuyucumuzlar için derledik. Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi No:8 adresinde bulunan çay bahçesi için tahmini bedel 1.600,00 TL+KDV (Aylık) olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 2.040,00 TL olarak açıklandı. Ereğli Mahallesi ,Yayın Sokak,No:9 adresinde bulunan iş yeri için tahmini bedel 400,00 TL (Aylık) olarak belirlendi. Teminat bedeli ise 432 TL.

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

- Gerçek Kişilerden: İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan belgesi, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

- Tüzel Kişilerden: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait imza sirküleri.

- Ortak girişimlerde: Ortak girişim beyannamesi.

- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden belediyeye emlak, ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

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