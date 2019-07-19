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İYİ Parti Gebze'ye yeni isimler dahil oldu

İYİ Parti’de ilçelerdeki yönetimler yenilenmeye devam ediyor.
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İYİ Parti Gebze İlçe Teşkilatı yönetiminde de değişiklik yapıldı. 31 Mart seçim sürecinde oluşan istifalardan dolayı yeni bir yönetim listesi oluşturarak Genel Merkeze sunan Özhan Aşkın Öztürk'ün listesi onaylandı.

ÖZTÜRK’ÜN LİSTESİNE ŞU İSİMLER GİRDİ:

Ahmet Tuğrul Yıldız, Ayhan Ertek, Aysel Özel, Cemile Mandacı, Hülya Melahat Efe, Hülya Öztürk, İsmail Aydoğdu, İsmail Nazlı, Koray Topçu, Osman Çelik, Tuğrul Yıldız, Ayhan Ertek, Burak Aytaş, Ergün Karaman, Faik Aksöz, Fatih Araç, Fatih Kaplan, Gönül Ciba Çelik, Gürcan Yüceak, Ibrahim Coskun, Ismail Baydeniz, Kadir Ikinci, Kamil Kocaman, Musa Kargıoğlu, Meral Korucu Sertesen, Mine Kayser Güler, Muhammet Ateş, Necmi Eren, Ogün Yilmaz, Perihan Kazan Dalkıran, Refik Sıla Güvenç, Seda Yalçınkaya, Sertac İstanbulluoğlu, Şevket Sayıcı, Şinasi Sözbir, Tekin Yılmaz, Turgay Çolak, Yıldız Bora Erten, Yusuf Işıklı, Zafer Altıntaş.

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