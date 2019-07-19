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AKP, Gebze’de coştu

Gebze Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Toplantısında konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Diyorlar ki, AK Parti yorgun, AK Parti yavaşladı. Allah aşkına, bunu diyenler şu salona dönüp baksınlar." ifadelerini kullandı.
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AKP Gebze Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Toplantısı, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Program geniş katılıma sahne oldu. Burada konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bu coşku ve heyecan başka hangi partide var?” dedi.

GEBZE’DE ÜYE SAYISI 52 BİNE ÇIKTI

Büyük bir coşku ve katılıma sahne olan programa AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze eski Belediye Başkanı Adnan Köşker, kurucu il ve ilçe başkan ve yöneticileri, misafir ilçe başkanları, geçmiş dönem ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasını evsahibi olarak AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar gerçekleştirdi. Ayar, göreve geldiklerinde 40 bin olan üye sayısını 51 bin 800’e çıkardıklarını belirterek, “Bunların dışında 2 bin 500 kadar farklı iller adına yaptığımız kayıtlar var. Onların üye formlarını da zarfla ilgili teşkilatlara gönderiyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımızın lokomotifi olduğu bu trende, peşinden gelen yük vagonları değil; yakıtı olmak için mücadele ediyoruz” dedi. AKP Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ve AKP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz’ın faaliyet sunumunun ardından, 15 Temmuz destanı ve faaliyetler hakkında video gösterimi yapıldı.

SLOGANLAR ATILDI, ŞARKILAR SÖYLENDİ

Büyük coşku ve geniş katılımlı toplantıda özellikle gençlerin enerjisi hiç bitmedi. “Recep Tayyip Erdoğan” sloganlarının yanu sıra “Bir şarkısın sen”, “Bizimkisi bir aşk hikayesi” gibi parti müzikleri cep telefonlarının ışıkları yakılarak söylendi. Programda daha sonra kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz teşkilatların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Teşkilat ruhu ve prensipleri içinde 31 Mart seçimlerinde mücadelemizi vererek halkımızın teveccühünü kazandık. Gebze’mize güzel hizmetler sunmak adına çalışmalarımıza süratla başladık. 1 Ağustos itibariyle mahalle meclislerimizi toplayarak bu çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız” dedi. 

BÜYÜKAKIN’DAN KUTLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da toplantıda partilileri yalnız bırakmadı. Büyükakın, “Bizim en güçlü yanımız teşkilatımız. Güçlü teşkilatları olmayan belediye başkanı köksüz bir ağaçtır. Sizler olmadan bizlerin başarıya ulaşması mümkün değil. Burada Gebze’nin şimdiden 2023 hedeflerine hazır olduğunu görüyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında duran teşkilatlarımızı kutluyorum” dedi.

ELLİBEŞ: “BU SALONA BAKIN”

Genişletilmiş 99. İlçe Danışma Toplantısı’nda son olarak söz alan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise şunları söyledi: “Göreve geldiğim günden bu yana ilçeleri dolaşıyorum. Bir yandan halkımızla, bir yandan da teşkilatımızla bir araya geliyorum. Seçim yeni bitti. Ama partimizin durumunu görmek adına bu ziyaretler çok faydalı oluyor. Diyorlar ki, AK Parti yorgun, AK Parti yavaşladı. Allah aşkına, bunu diyenler şu salona dönüp baksınlar. Bu coşku, bu heyecan nerede var? Hangi partiye nasip olmuş? Tabi burada Gebze’nin Kocaeli teşkilatlarında yeri hep ayrı olmuştur. Ama gittiğimiz her yerde buna benzer tablolarla karşılaşmak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bizleri daha da umutlandırıyor. Teşkilatımızın bütün üyelerine, sandık görevlilerinden mahalle başkanlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkü ediyorum” dedi. Toplantı daha sonra partililerin yazılı soru ve temennilerinin okunmasıyla devam etti. İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında sorulara yanıt veren divan heyetinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar yer aldı. Programda ayrıca 50 bininci üye Bünyamin Güneş’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tablosu hediye edildi.

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Yorumlar

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Sadece Vatandaş - sayın başkan partinizin yorgun ve yavaş olduğuna partililerinizin olduğu salonlar değil vatandaşın oy kullandığı sandıklar karar verir.Anlaşılan siz son seçimden çıkan mesajı algılayamışınız.bu bakış açısıyla işiniz çok zor.

Yanıtla . 1Beğen 19 Temmuz 12:13

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