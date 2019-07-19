Kentimizin en eski spor tesislerinden biri olan Seka Çim Halı saha tesisleri yenilendi. Yaklaşık 30 yıldır (Daha önce de toprak saha olarak hizmet veriyordu) hizmette olan çim halı tesisi, bir çok konuğunu ağırladı. Çim halı zemin eskidiği için sıkıntı yaratıyor, sakatlıklar yaşanıyordu. 4 günlük bakıma alınan sahanın bakım işlemleri tamamlandı. Halı serme işleminde de nokta kondu. Seka Çim Halı Sahası’nın sahibi Hakan Tan ve Nejat Ferhatoğulları, titizlikle görev yaparken, ilimizin köklü kulübü KYÖD de burada alt yapı seçmeleri yapıyor, özel maçlar oynuyor.
Bugün 11:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:08 TSİ
Seka Çim Halı revize edildi
Kentimizin en eski spor tesislerinden biri olan Seka Çim Halı saha tesisleri yenilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz