Seka Çim Halı revize edildi

Kentimizin en eski spor tesislerinden biri olan Seka Çim Halı saha tesisleri yenilendi. Yaklaşık 30 yıldır (Daha önce de toprak saha olarak hizmet veriyordu) hizmette olan çim halı tesisi, bir çok konuğunu ağırladı. Çim halı zemin eskidiği için sıkıntı yaratıyor, sakatlıklar yaşanıyordu. 4 günlük bakıma alınan sahanın bakım işlemleri tamamlandı. Halı serme işleminde de nokta kondu. Seka Çim Halı Sahası’nın sahibi Hakan Tan ve Nejat Ferhatoğulları, titizlikle görev yaparken, ilimizin köklü kulübü KYÖD de burada alt yapı seçmeleri yapıyor, özel maçlar oynuyor.