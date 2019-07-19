Darıca işbaşı yaptı!..

Diğer takımlar gibi, transfer çalışmalarının devam etmesi nedeniyle eksik kadroyla sahaya inen sarı-yeşilli ekibin ilk antrenmanı, 17 kişilik oyuncu grubuyla gerçekleşti. Manavgat’tan alınan Ömer Demircan ile Büyükçekmece Tepecik’ten transfer edilen Ahmet Özer’in de katıldığı ilk antrenman öncesinde oyuncuları etrafında toplayan teknik direktör Özgür Vurur, çok çalışmaları gerektiğini belirtti.