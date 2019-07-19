Diğer takımlar gibi, transfer çalışmalarının devam etmesi nedeniyle eksik kadroyla sahaya inen sarı-yeşilli ekibin ilk antrenmanı, 17 kişilik oyuncu grubuyla gerçekleşti. Manavgat’tan alınan Ömer Demircan ile Büyükçekmece Tepecik’ten transfer edilen Ahmet Özer’in de katıldığı ilk antrenman öncesinde oyuncuları etrafında toplayan teknik direktör Özgür Vurur, çok çalışmaları gerektiğini belirtti.
Bugün 11:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:08 TSİ
Darıca işbaşı yaptı!..
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Darıca Gençlerbirliği, 2019-20 sezonu hazırlıkları için topbaşı yaptı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz