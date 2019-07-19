Kuveyt FC, B.Münih Akademik U-14, U-15 futbol takımı kentimize konuk oldu. Birçok takımla hazırlık maçları yapan Kuveytli gençler, sıkı arkadaşlıklar kurdu. İlimizin güzide takımlarından İzmit GB ile de maç yapan ekip, göz doldurdu. İlimizde kamp yapan Kuveyt ekibi, 2’nci hazırlık maçını Yahyakaptanspor ile oynadı.
Bugün 11:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:10 TSİ
Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi
Kuveyt FC, B.Münih Akademik U-14, U-15 futbol takımı kentimize konuk oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz