Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi

Kuveyt FC, B.Münih Akademik U-14, U-15 futbol takımı kentimize konuk oldu. Birçok takımla hazırlık maçları yapan Kuveytli gençler, sıkı arkadaşlıklar kurdu. İlimizin güzide takımlarından İzmit GB ile de maç yapan ekip, göz doldurdu. İlimizde kamp yapan Kuveyt ekibi, 2’nci hazırlık maçını Yahyakaptanspor ile oynadı.