Kocaelili Hakan Arıkan'ı Kayseri’de

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kocaelili kaleci Hakan Arıkan'ı transfer etti. İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan'ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı. Kayseri'ye giderek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tuttu. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.

HAKAN ARIKAN KİMDİR?

17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi. 2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Tecrübeli eldiven, 2 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de Spor Toto 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı.