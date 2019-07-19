15 Temmuz Şehitleri’ni andılar

Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Futbol Cup Turnuvası’nda İzmit GB de başarılı maçlar oynadı. İzmit GB Kulübü alt yapı koordinatörü Zafer Durmaz, turnuvaya katılan sporcularına teşekkür etti ve can-ı gönülden kutladı. Yaz sıcaklarına rağmen zaman zaman yağışlı havada oynanan turnuva, gençler için de, yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık oldu.