Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Futbol Cup Turnuvası’nda İzmit GB de başarılı maçlar oynadı. İzmit GB Kulübü alt yapı koordinatörü Zafer Durmaz, turnuvaya katılan sporcularına teşekkür etti ve can-ı gönülden kutladı. Yaz sıcaklarına rağmen zaman zaman yağışlı havada oynanan turnuva, gençler için de, yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık oldu.
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15 Temmuz Şehitleri’ni andılar
Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Futbol Cup Turnuvası’nda İzmit GB de başarılı maçlar oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz