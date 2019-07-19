Çayırova’da Muhammet, Yeşilkaya dönemi

Çayırova Belediyesi’nden destek alamaması üzerine sıkıntıya giren ve kongre kararı alan Şevket Külte ve yönetimi, BAL kulübünü Çayırova'nın genç işadamlarından Muhammet Yeşilkaya’ya devretmeye hazırlanıyor. Çayırova’da geniş bir kesim tarafından tanınan ve bir dönem AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı’nda Gençlik Kolları Başkanlığı yapan genç işadamının Bölgesel Amatör Lig’e katılım bedeli olan 22 Bin TL’yi ödediği, bu doğrultuda gerekli evrakların da Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermesini sağladığı öğrenildi.