Bir yıllık 3.Lig macerasından sonra, son maçta BAL’a düşen Gebzespor transferde hız kesmiyor. 3. Lig’de tutunamayan kadroyu baştan aşağı yenileyen Mor-Menekşeler, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Mor-Menekşeler, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Gebzespor, savunma hattını Semih Kaya ile güçlendirdi.
Bugün 11:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:13 TSİ
‘Kaya’ gibi stoper Menekşeye imza attı
Bir yıllık 3.Lig macerasından sonra, son maçta BAL’a düşen Gebzespor transferde hız kesmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz