‘Kaya’ gibi stoper Menekşeye imza attı

Bir yıllık 3.Lig macerasından sonra, son maçta BAL’a düşen Gebzespor transferde hız kesmiyor. 3. Lig’de tutunamayan kadroyu baştan aşağı yenileyen Mor-Menekşeler, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Mor-Menekşeler, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı. Gebzespor, savunma hattını Semih Kaya ile güçlendirdi.