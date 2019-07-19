Gülen: Bizim tek derdimiz başarı

Darıca Gençlerbirliği’nin kaybettiği imajı yaptığı hamlelerle geri kazandırmaya çabalayan başkan Arif Gülen, kurmayları ile birlikte gelinen son durumu değerlendirdi. Gülen “Önümüzde 3 Milyon civarında bir borç vardı. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 1 Milyon 800 Bin TL’ye transfer yasağını kaldırdık. Artık tek derdimiz var, o da başarı. Dış transfere başladık. Görüşmelerimiz iyi gidiyor. Oyunculara verebileceğimiz paraları teklif ediyoruz. Bizden 300 bin TL isteyen oyuncuya ‘alamayacağın 300 bin lira mı, yoksa alacağın 120 bin lira mı ?’ diyoruz. Bizim ağzımdan ne rakam çıkıyorsa oyuncu o rakamı alır” dedi.