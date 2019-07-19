Darıca Gençlerbirliği’nin kaybettiği imajı yaptığı hamlelerle geri kazandırmaya çabalayan başkan Arif Gülen, kurmayları ile birlikte gelinen son durumu değerlendirdi. Gülen “Önümüzde 3 Milyon civarında bir borç vardı. Yaptığımız görüşmeler sonucunda 1 Milyon 800 Bin TL’ye transfer yasağını kaldırdık. Artık tek derdimiz var, o da başarı. Dış transfere başladık. Görüşmelerimiz iyi gidiyor. Oyunculara verebileceğimiz paraları teklif ediyoruz. Bizden 300 bin TL isteyen oyuncuya ‘alamayacağın 300 bin lira mı, yoksa alacağın 120 bin lira mı ?’ diyoruz. Bizim ağzımdan ne rakam çıkıyorsa oyuncu o rakamı alır” dedi.
Bugün 11:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Gülen: Bizim tek derdimiz başarı
Darıca Gençlerbirliği’nin kaybettiği imajı yaptığı hamlelerle geri kazandırmaya çabalayan başkan Arif Gülen, kurmayları ile birlikte gelinen son durumu değerlendirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz