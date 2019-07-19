Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, tam bir bomba patlattı. A4 kağıda alınmış bir çıktıyı basın mensuplarına gösteren Başkan Gülen, Darıca G.B. altyapı koordinatörlüğü için İspanyol teknik adam Kiko Lopez ile anlaştıklarını duyurdu. Başkan Gülen, 6 yıl Real Madrid’in altyapısına koordinatörlük yapan Lopez’in ay sonunda Darıca’ya geleceğini ifade etti.
Bugün 11:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:17 TSİ
Real Madridli Lopez geliyor
Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, tam bir bomba patlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz