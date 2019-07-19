Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, tam bir bomba patlattı. A4 kağıda alınmış bir çıktıyı basın mensuplarına gösteren Başkan Gülen, Darıca G.B. altyapı koordinatörlüğü için İspanyol teknik adam Kiko Lopez ile anlaştıklarını duyurdu. Başkan Gülen, 6 yıl Real Madrid’in altyapısına koordinatörlük yapan Lopez’in ay sonunda Darıca’ya geleceğini ifade etti.