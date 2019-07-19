Kocaelispor’un efsane kaptanı Orhan Görsen, Miami’de yaz tatili yapıyor. Kocaelispor kulübünü kapattırmayarak, bugünlere gelmesinde en büyüm pay sahibi olan Çukurbağ doğumlu Orhan Görsen, her yıl Kerpe’de tatil yaparken, bu kez Amerika’yı tercih etti. Görsen “Transfer yasağının kalkıp kalkmayacağını merakla takip ediyorum” dedi.
Bugün 11:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor
Kocaelispor’un efsane kaptanı Orhan Görsen, Miami’de yaz tatili yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz