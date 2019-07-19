Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor

Kocaelispor’un efsane kaptanı Orhan Görsen, Miami’de yaz tatili yapıyor. Kocaelispor kulübünü kapattırmayarak, bugünlere gelmesinde en büyüm pay sahibi olan Çukurbağ doğumlu Orhan Görsen, her yıl Kerpe’de tatil yaparken, bu kez Amerika’yı tercih etti. Görsen “Transfer yasağının kalkıp kalkmayacağını merakla takip ediyorum” dedi.