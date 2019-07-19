3. Lig 2. Grup ekibi Derince Belediyespor’un antrenmanını ziyaret eden Metin Özkan, teknik adam Talip Yeşilyurt’a başarılar diledi. Özkan “Hocamıza Altın Kiraz Dostluk futbol turnuvası formamızı hediye ettik, başarılar diledik” dedi.
Bugün 11:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Yeşilyurt’a Özkan’dan tam destek
3. Lig 2. Grup ekibi Derince Belediyespor’un antrenmanını ziyaret eden Metin Özkan, teknik adam Talip Yeşilyurt’a başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz