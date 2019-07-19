İl ve ilçe genelinde çeşitli ziyaretlere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hakan Bitlis’in konuğu oldu. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile bir araya gelen Başkan Aygün, hem hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de Derince’ye kazandıracağı projelerle ilgili istişarede bulundu.
Başhekimler Şaşkın ve Bitlis’e Ziyaret
Başkan Aygün, Başhekim Şaşkın’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hakan Bitlis’e konuk oldu. Başkan Aygün, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada yıkılan askeri hastane alanının bir bölümünde yapılacak çalışma ile Kocaeli’nin en modern Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nin bu bölgeye inşa edileceğini söyledi. Başhekimler Hüseyin Şaşkın ve Hakan Bitlis de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Aygün’e teşekkürlerini iletti.
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Yorumlar
(3 )
Haydar - bir kerede tapılan veya yapılması gereken bir eserin bir işin arkasında olun olmadımıda üstünüzü başınızı yırtarsınız
Korfezli - e zaten var. olmayan bir şey değil ki; maksat askeri hastane arazisinin betonlaştırılması mı?
izmitli - biranönce açılsın, suriyeli kardeşlerimiz implant için yuvacık hastanesine kadar gitmesin, malum derince suriyeli kaynıyor yakında biyerde olması iyi olur, inci gibi dişleri onlarında hakkı, sahilde kızları keserken pis dişlerle sırıtması iyi olmaz tabi,
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