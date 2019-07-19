İl ve ilçe genelinde çeşitli ziyaretlere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hakan Bitlis’in konuğu oldu. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile bir araya gelen Başkan Aygün, hem hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de Derince’ye kazandıracağı projelerle ilgili istişarede bulundu.

Başhekimler Şaşkın ve Bitlis’e Ziyaret

Başkan Aygün, Başhekim Şaşkın’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hakan Bitlis’e konuk oldu. Başkan Aygün, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada yıkılan askeri hastane alanının bir bölümünde yapılacak çalışma ile Kocaeli’nin en modern Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nin bu bölgeye inşa edileceğini söyledi. Başhekimler Hüseyin Şaşkın ve Hakan Bitlis de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Aygün’e teşekkürlerini iletti.