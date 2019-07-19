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Salih Aktaş vefat etti

Kore gazisi Salih Aktaş (90) yaşamını yitirdi.
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Kore gazisi Salih Aktaş (90) yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı bir süredir tedavi altında tutulan Aktaş, yaşam mücadelesini kaybetti. Aktaş'ın cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip İzmit Çenesuyu Gülenevler Camiinde düzenlenecek askeri törenin ardından Tatar Ahmet Köyünde toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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