Kore gazisi Salih Aktaş (90) yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı bir süredir tedavi altında tutulan Aktaş, yaşam mücadelesini kaybetti. Aktaş'ın cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip İzmit Çenesuyu Gülenevler Camiinde düzenlenecek askeri törenin ardından Tatar Ahmet Köyünde toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 11:29 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:00 TSİ
Salih Aktaş vefat etti
Kore gazisi Salih Aktaş (90) yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz