‘Can Dündar!..’ İlimtepe Kullar’da

HENÜZ 24 YAŞINDA…

Profesyonel liglerde ve BAL’da uzun yıllar görev yapan ve yaşına rağmen hayli tecrübeli olan Gümüşhaneli 24 yaşında stoper Can Dündar, İlimtepe Kullarspor ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Çankırıspor’da iki yıl kaptanlık yapan, Osmaniyespor’da profesyonel olan, Adliyespor, Gölbaşıspor takımlarında oynayan ve bu sezon BAL’da mücadele edecek Can Dündar, İlimtepe Kullarspor el sıkıştı. Futbol kalitesi hayli yüksek olan, top tekniğiyle dikkat çeken oyuncu, futbola Osmanlıspor’da başladı. Ahmet AKAY