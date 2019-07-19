İzmit Belsa Plazanın 8. katında intihar girişmi yaşandı. Birim görevlileri ile beraber farkındalık yaratma amaçlı olarak düzeldiği çöp toplama programında intihar girişimi haberini alan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, hemen olay yerine giderek şahsı ikna etmek istedi. Ancak ismi henüz öğrenilemeyen şahıs çevredeki vatandaşlarca ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Başkan Hürriyet, "İntihara kalkışan vatandaşımızı gerekli birimlere yönlendirelim. Belediye içine de bir koruyucu file yapmamız gerekiyor. Bu tip durumları bir daha yaşamamalıyız" dedi.
Bugün 12:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Hürriyet'ten intihar açıklaması
İzmit Belsa Plazanın 8. katında intihar girişmi yaşandı. Hürriyet, olayla ilgili açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz