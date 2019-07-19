Hürriyet'ten intihar açıklaması

İzmit Belsa Plazanın 8. katında intihar girişmi yaşandı. Birim görevlileri ile beraber farkındalık yaratma amaçlı olarak düzeldiği çöp toplama programında intihar girişimi haberini alan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, hemen olay yerine giderek şahsı ikna etmek istedi. Ancak ismi henüz öğrenilemeyen şahıs çevredeki vatandaşlarca ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Başkan Hürriyet, "İntihara kalkışan vatandaşımızı gerekli birimlere yönlendirelim. Belediye içine de bir koruyucu file yapmamız gerekiyor. Bu tip durumları bir daha yaşamamalıyız" dedi.