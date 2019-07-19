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Organlarıyla 2 hastaya umut oldu

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki gencin kalp kapakçığı ve böbrekleri, organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.
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Körfez'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki sürücünün bağışlanan organları, 2 hastaya umut oldu. Suat ve Rukiye Aksu çiftinin 2 çocuğundan biri olan Uğur Aksu, 15 Temmuz'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti. Uğur Aksu'nun ailesi, organ bağışı kararı almasının ardından Aksu'nun kalp kapakçığı ve böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

Amca Tuncay Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini trafik kazasında kaybettiklerini ve son derece üzgün olduklarını söyledi. Uğur Aksu'nun 24 yaşında hayat dolu ve cıvıl cıvıl bir genç olduğunu ifade eden Aksu, "Babasının isteği ve ailesinin kararı organlarını bağışladık. Organlarıyla başkaları da yaşasın diye. Böbrekleri bir hastaya, kalbi de başka bir hastaya nakledildi. Yeğenimin organlarının başkalarında yaşaması bizim için doğru bir karardı." diye konuştu. Bekar olduğu öğrenilen Uğur Aksu'nun cenazesi yarın Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Vakfı Cemevi'nden alınarak Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

15 Temmuz Pazartesi günü Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada, aralarında Uğur Aksu ve annesi Rukiye Aksu'nun da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Kaza sırasında genç sürücünün yanında olan annesi Rukiye Aksu'nun Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

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