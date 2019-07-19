Bekirderespor U-12, U-13, U-14 yaş grupları futbol takımları, Cephanelik Stadı’nda, hemen hemen her gün, alt yapı koordinatörü İbrahim Anlar ve antrenör Erhan Sarı eşliğinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte daha rahat bir programla sıkı çalışan gençler ve küçükler, yeni sezona hazırlanıyor.
Bugün 12:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:45 TSİ
Bekirdere bu işten ‘ANLAR’…
Bekirderespor U-12, U-13, U-14 yaş grupları futbol takımları, Cephanelik Stadı’nda, hemen hemen her gün, alt yapı koordinatörü İbrahim Anlar ve antrenör Erhan Sarı eşliğinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz