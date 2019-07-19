Bekirdere bu işten ‘ANLAR’…

Bekirderespor U-12, U-13, U-14 yaş grupları futbol takımları, Cephanelik Stadı’nda, hemen hemen her gün, alt yapı koordinatörü İbrahim Anlar ve antrenör Erhan Sarı eşliğinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte daha rahat bir programla sıkı çalışan gençler ve küçükler, yeni sezona hazırlanıyor.