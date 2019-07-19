Bengisu Uygun, diplomasına kavuştu

Güneşspor ailesi mensubu olan antrenör Bengisu Uygun diplomasını aldı. Bengisu Uygun 2011 yılında Derince Belediyespor’da futbola başladı. Mimar Sinan Anadolu Lisesi takımında kaptanlığını üstlenip, Kocaeli şampiyonluğu yaşayan Uygun, 2015 yılında yetenek sınavıyla Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu antrenörlük bölümünü kazandı. 4 yıllık üniversite hayatı boyunca Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden pedagojik formasyon belgesini alan Uygun, 2017 yılından bu yana halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cimnastik antrenörlüğü yapıyor.