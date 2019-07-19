Güneşspor ailesi mensubu olan antrenör Bengisu Uygun diplomasını aldı. Bengisu Uygun 2011 yılında Derince Belediyespor’da futbola başladı. Mimar Sinan Anadolu Lisesi takımında kaptanlığını üstlenip, Kocaeli şampiyonluğu yaşayan Uygun, 2015 yılında yetenek sınavıyla Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu antrenörlük bölümünü kazandı. 4 yıllık üniversite hayatı boyunca Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden pedagojik formasyon belgesini alan Uygun, 2017 yılından bu yana halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cimnastik antrenörlüğü yapıyor.
Bugün 12:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:45 TSİ
Bengisu Uygun, diplomasına kavuştu
Güneşspor ailesi mensubu olan antrenör Bengisu Uygun diplomasını aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz