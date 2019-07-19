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Gülcihan ile Yunus mutluluğa kına yaktı

Körfez’in sevilen simalarından Kadri Kıvrak ile ev hanımı Serpil Kıvrak'ın kızları Gülcihan ile Ayşegül-Musa Eryılmaz’ın oğulları Yunus mutluluk adına kına yaktı.
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Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Okul Aile Birliği'nde yönetici olarak görev yapan Kadri Kıvrak ile ev hanımı Serpil Kıvrak'ın kızları Gülcihan ile Isparta'da ikamet eden Ayşegül-Musa Eryılmaz çiftinin oğulları Yunus, törenle kına merasimini gerçekleştirdi. Kına töreni kız evi olan Derince'deki özel bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kınaya,  Kıvrak ailesinin yakınları, sevenleri, dostları ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

BOL BOL EĞLENDİLER

Kıvrak ailesi misfirleri ile tek tek ilgilenirken, genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostları da sahneyi boş bırakmadı. Gelin ile damata eşlik eden misafirler, düğününün keyifli geçmesine katkı sağladı. Kıvrak Ailesini özel günde Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Okul Aile Birliği'ndeki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Aile üyeleri,  kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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