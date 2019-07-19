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Başkan Kocaman cemiyetlere katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, genç çiftlerin mutluluğuna ortak olarak, hediyelerini takdim etti.
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Karatepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hemşerilerinin özel günlerine katılarak, mutluluk dileklerini iletti.  Suadiye Mahallesi sakinlerinden Musa Tarakçı ile Ayça Boruk'un düğün törenine katılan başkan Kocaman, genç çifte sağlıklı bir ömür diledi. Kocaman, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları yöneticilerinden Merve Kesici’nin kardeşi Emre Yıldıztekin ile Nida Yılmaz’ın da nikahlarına katılarak, mutluluk diledi. Ardından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Nihat Barut ile Hatice Uzunoğlu’nun nikahlarını kıyan başkan Kocaman, evlilik cüzdanını evin hanımına teslim etti.

SÜNNETLERE KATILDI

Düğünlerin yanı sıra sünnet düğünlerine de katılmayı ihmal etmeyen başkan Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Timuçin Memişoğlu'nun oğulları Sami Tamay Memişoğlu ve Şeref Memişoğlu’nun sünnet heyecanına ortak oldu. Sünnet töreninin ardından Kartepe Belediyesi Meclis Üyelerinden Hikmet Çelebi'nin oğlu Yusuf Çelebi ile Betül Dengiz’in nikahlarını kıyan başkan Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.

Bugün 12:49 TSİ - Yaşam

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