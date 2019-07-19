İzmit SEKA Hastanesi'nde boynundan ameliyat olan Sema Güler'i, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Ziyaretçi akınına uğrayan Sema Güler, kendisini ziyarete gelen bütün dostlarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi tamamlanan Sema Güler'in, taburcu olduğu ve evinde istirahata çekildiği öğrenildi.
Bugün 12:50 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:51 TSİ
AKP’li Güler ameliyat oldu
AKP Körfez İlçe’nin aktif isimlerinden Sema Güler ameliyat oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz