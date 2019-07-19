AKP’li Güler ameliyat oldu

İzmit SEKA Hastanesi'nde boynundan ameliyat olan Sema Güler'i, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Ziyaretçi akınına uğrayan Sema Güler, kendisini ziyarete gelen bütün dostlarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi. Hastanede tedavisi tamamlanan Sema Güler'in, taburcu olduğu ve evinde istirahata çekildiği öğrenildi.