Körfez Romanlar Derneği'nin beyefendi kişiliği ile bilinen üyelerinden Bayram Denizci, hastanede yatan dernek üyesi Yaşar Sencan'ı ziyaret ederek ' Geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yaşar Şencan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram Denizci'ye teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 12:50 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:52 TSİ
Romanlardan hasta ziyareti
Körfez Romanlar Derneği'nin beyefendi kişiliği ile bilinen üyelerinden Bayram Denizci, hastanede yatan dernek üyesi Yaşar Sencan'ı ziyaret ederek ' Geçmiş olsun' temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz