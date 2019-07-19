Romanlardan hasta ziyareti

Körfez Romanlar Derneği'nin beyefendi kişiliği ile bilinen üyelerinden Bayram Denizci, hastanede yatan dernek üyesi Yaşar Sencan'ı ziyaret ederek ' Geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yaşar Şencan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram Denizci'ye teşekkür ettiğini söyledi.