Hastane personeline kene eğitimi

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Selma Çakır, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personellerine; hastane enfeksiyonları, izolasyon yöntemleri, el hijyeni ve KKKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) konusunda bilgi verdi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin ne olduğunu ve böyle bir durumla karşılaştıktan sonra neler yapılması gerektiğini anlatan Çakır, konu hakkında en fazla duyarlı olması gereken meslek grubunun sağlıkçılar olduğunu belirtti.

NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile karşılaşılması durumunda ne gibi önlemler alınması gerektiğini de sıralayan Çakır, şu bilgileri verdi; “Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir temasın olması durumunda, temaslının en az 14 gün süreyle ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir.”