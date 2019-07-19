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SARBAŞ yönetimi için mahkeme kararı verdi

İzmit Belediyesi’nde SARBAŞ ve BEKAŞ’ta yönetim değişikliği yapılmış, bu değişiklik İl Ticaret Müdürlüğü tarafından “Meclis kararı gerekiyor” denilerek reddedilmişti. Kocaeli Ticaret Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararı belli oldu. Mahkeme, belediyeyi haklı buldu, İl Ticaret Müdürlüğü’nün kararını bozdu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz ay belediyenin yan şirketlerinden biri olan SARBAŞ’ın yönetim kurulunu belirlemişti. Ancak bu yönetim İl Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. Gerekçe olarak da değişen yönetmelik sebebiyle iştirak şirketlerinin yönetim kurullarının meclis onayıyla belirlenmesi olmuştu. Yaşanan süreçte İzmit Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de benzer bir olay yaşanmış ve mahkeme Mansur Yavaş’ın itirazını haklı bularak başkan onayıyla belirlenen yönetimi atamıştı. Yani Ankara İl Ticaret Sivil Müdürlüğü’nün ret kararı bozulmuştu.

MAHKEME BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Bu emsal kararla birlikte İzmit Belediyesi için de mahkeme aynı kararı verdi. İzmit Belediyesi’nin itirazını haklı bulan mahkeme, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından görevlendirilen SARBAŞ’ın yönetim kurulunun atandığı şekliyle göreve başlamasını hükmetti. Eğer bir değişiklik olmazsa SARBAŞ’ın yönetimi şu şekilde olacak: SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini CHP eski il başkan yardımcılarından, şair ve yazar Ömer Akın yürütecek.Başkan vekili ise Mehmet Ali Paşa’nın önemli simalarından Ramazan Yıldız olacak. SARBAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri ise Saadet Partisi il yöneticisi ve milletvekili aday adayı Paşa Ali Gümüş ile CHP’li isimler İlhan Keleş, Mehmet Kut, Nurullah Özer ve Bülent Afacan’dan oluşacak. Selin BECER

Bugün 13:03 TSİ - Gündem

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