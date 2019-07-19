Eren Demiray, İlimtepeKullar’da!

Kocaeli’nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaşan Eren Demiray, Akdeniz temsilcisinden ayrılmıştı. İzmit’te forma giymek istediği öğrenilen Eren ile İlimtepe Kullar Kulübü ilgileniyordu. Eren ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Kırmızı Siyahlılar, Eren’i renklerine bağladı.
ÜSAME ZAMAN İSTEDİ
Son derece yetenekli bir golcü olan Eren geride bıraktığımız sezon Derbentspor forması altında 10 gole imza attı ve 1998 doğumlu futbolcular arasındaki en skorer isim oldu. 29 Temmuz’da kendi tesislerinde sezonu açacak olan İlimtepe Kullar geçen sezon İlimtepeFK’da forma giyen stoperÜsame ile de görüştüğü, Üsame’nin Kullar yönetiminden süre istediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz