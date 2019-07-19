Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:05 TSİ- Spor G: Bugün 13:06 TSİ

Eren Demiray, İlimtepeKullar’da!

Kocaeli’nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaşan Eren Demiray, Akdeniz temsilcisinden ayrılmıştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli’nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaşan Eren Demiray, Akdeniz temsilcisinden ayrılmıştı. İzmit’te forma giymek istediği öğrenilen Eren ile İlimtepe Kullar Kulübü ilgileniyordu. Eren ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Kırmızı Siyahlılar, Eren’i renklerine bağladı.

ÜSAME ZAMAN İSTEDİ

Son derece yetenekli bir golcü olan Eren geride bıraktığımız sezon Derbentspor forması altında 10 gole imza attı ve 1998 doğumlu futbolcular arasındaki en skorer isim oldu. 29 Temmuz’da kendi tesislerinde sezonu açacak olan İlimtepe Kullar geçen sezon İlimtepeFK’da forma giyen stoperÜsame ile de görüştüğü, Üsame’nin Kullar yönetiminden süre istediği öğrenildi.

Bugün 13:05 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor mask
Efsane Kaptan Miami’de transferi takip ediyor
Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak mask
Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
Yeşilyurt’a Özkan’dan tam destek mask
Yeşilyurt’a Özkan’dan tam destek
Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi mask
Kuveyt FC, B.Münih, Kocaeli’yi çok sevdi
Kartepe Kulüpler Birliği toplandı mask
Kartepe Kulüpler Birliği toplandı
Çayırova’da Muhammet, Yeşilkaya dönemi mask
Çayırova’da Muhammet, Yeşilkaya dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama

GALERİ

3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL