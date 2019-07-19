Hürriyet’ten Kapanönü esnafına müjde

1994 yılında yapılan Kapanönü Çarşısı’na yeni düzenleme geliyor. İzmit Belediyesi, Kapanönü için yapacağı projeyi tamamladı. Özellikle her yağmurda esnafı mağdur eden çatı öncelikle onarılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuyu esnafla görüştü ve hazırlanan projeyi esnafa gösterdi. Projede, kurban bayramı sonrası detaylı olarak esnafın istediğine göre düzenlemeler yapılacak.

PROJE ASKIYA ALINMIŞTI

2012 yılında İzmit Belediyesi’nin ‘Tarih Koridoru Projesi’ kapsamına alınan 25 yıllık çarşı, şimdi yeni başkanla şekillenecek. O dönem İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,Kapanönü Çarşı'nın yenilenmesi adına çarşı esnafı ile 6 maddeden oluşan bir karar almıştı. Ancak esnafın yüzde 70’i işleri aksayacak diye projenin yapılmasını istememişti. Böylece proje askıya alınmıştı.

BÜYÜKAKIN DA ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın da Kapanönü esnafını ziyaret ederek “Kapanönü Çarşısı’nın problemlerini gidermek için geçmişine uygun ve yakışır adımlar atacağız. Kapanönü esnafımızın beklentilerine cevap vereceğiz. Özellikle çatısındaki sorunların giderilmesi için gerekli adımların atılması talimatını verdim. Teknik arkadaşlar hızlı bir şekilde inceleme ve çalışma yapacak” açıklamasında bulunmuştu.

BÜYÜKAKIN İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Toplam 60 esnafın bulunduğu Kapanönü esnafını ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, birkaç projenin hazırlandığını belirterek,“Bayramdan sonraki hafta Kapanönü esnafı ile görüşeceğiz. Ben Büyükşehir belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı da bu toplantıya davet edeceğim. Birlikte çalışmak ve karar almak vatandaşlarımız için daha iyi olacaktır. Önce çatıyı hallederiz. Etrafı renklendiririz. Ondan sonra çok yüksek maliyet çıkarsa peyderpey yaparız. Her yağmur yağdığında üzülüyorum aklıma siz geliyorsunuz. Bir an önce biz de halledelim istiyoruz” dedi.

2 MİLYONLUK MALİYET ÇIKAR

Hürriyet, “Tamirat yapmayı çok düşündük ama tamir edersek sıkıntı büyük. O yüzden kökten başlamamız lazım. Yılsonuna kadar bir kaç şeye el atabiliriz. Güneş geçirmeyen malzemeden yapılacak özel nitelikte bir cam yapmayı düşünüyoruz. Yerler de değiştirilecek. Dekoratif ışıklar kullanacağız. Burayı tamamen kapatmayacağız. İşler parça parça yapılacak. Gece çalışılacak, esnaf mağdur olmayacak. 3 ayda bitirmeyi planlıyoruz. 2 Milyon TL’lik bir maliyet çıkacağını düşünüyoruz.Proje örnekleri esnafa sunulacak. Ortak bir karar vereceğiz” dedi.Selin BECER