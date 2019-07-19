S.S. 10 nolu Minibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı olan Körfez-İzmit araçlarının bakımsız hali yolculuk eden vatandaşların tepkisine neden oluyor. Belediyenin denetleme yapmasını isteyen vatandaşlar, "Körfez halkı bu araçlardan tamamıyla şikayetçi. Şoförlerin lâkayit davranışları otobüslerin koltukların oturulamayacak durumda olması bizleri bıktırmıştır." dedi.
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Vatandaş bu manzarayı görmek istemiyor
S.S. 10 nolu Minibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı olan Körfez-İzmit araçlarının bakımsız hali yolculuk eden vatandaşların tepkisine neden oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz